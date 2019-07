Bałkańska klasyka – Nikola Jevtović w Stali

Doświadczony już serbski podkoszowy uzupełnia skład BM Slam Stali. Grający na pozycjach 4 i 5 Nikola Jevtović do Ostrowa Wlkp. przechodzi z ligi węgierskiej.

Nikola Jevtović (29 lat, 208 cm) większość swojej kariery spędził na Bałkanach. Grał w takich klubach jak KK Metalac Valjevo (Serbia), Vrsac Swisslion (Serbia), Steaua Bukareszt, czy BC Igokea (Bośnia). W ostatnim sezonie grał w węgierskim Atomerőmű SE.

W poprzednich rozgrywkach ligi węgierskiej, w 37 meczach notował średnio 12,1 punktu i 6,2 zbiórki w 24 minuty gry. Trafiał z gry na poziomie 60%, na pewno w Ostrowie liczą na powtórzenie takich statystyk.

Jevtović jest smukłym (może grać także jako czwórka), bardzo mobilnym centrem, który z pewnością będzie pasował do szybkiej koszykówki, jaką chce grać Jacek Winnicki. Na parkiecie jest bardzo aktywny, trochę może przypominać swojego imiennika, Nikolę Markovicia, choć nie rzuca za 3 punkty.

Serb jest drugim zawodnikiem zagranicznym, który podpisał kontrakt ze Stalą tego lata – wcześniej zrobił to Paulius Dambrauskas. Wszystkie kontrakty Stali (oraz innych drużyn PLK) znajdziesz TUTAJ >>

