Balmazović w Turowie – Ikovlev stracił cierpliwość

Nerwowe roszady przed sezonem w Zgorzelcu. Dotychczasowy kapitan zespołu Denis Ikovlev rozwiązał kontrakt, ale szybko udało się znaleźć solidne zastępstwo.

Gdy nie wiadomo, o co chodzi, to… „Serb zastąpi w składzie Denisa Ikovleva, który postanowił skorzystać z przysługującej mu opcji rozwiązania kontraktu.” – napisał Turów w lakonicznym, oficjalnym komunikacie o rozstaniu z najlepszym zawodnikiem w drużynie.

Według naszych informacji, przyczyną odejścia Ikovleva były narastające zaległości finansowe. Klub miał nie tylko nie wywiązać się ze zobowiązań za ubiegły sezon, ale również nie respektować warunków podpisanej ugody.

Następca Ikovleva na pozycji silnego skrzydłowego, Stefan Balmazović (28 lat, 199 cm), który swój pierwszy sezon w PLK zagrał w Starcie, jest jak naszą ligą zawodnikiem całkiem dobrym. W barwach klubu z Lublina notował średnie na poziomie 14 pkt. i 4.3 zbiórki, trafiał z gry 41.2% rzutów, w tym 37.8% rzutów za trzy punkty. Jest silny fizycznie, nieźle broni i potrafi wykorzystać boiskowe doświadczenie – to solidny skrzydłowy z bałkańskiej szkoły.

W lipcu kontrakt z Turowem rozwiązał za porozumieniem stron David Jackson. Klub sam zrezygnował z Kirka Archibeque’a, a Mateusz Kostrzewski jeszcze wiosną, w kontrowersyjnych okolicznościach, przeniósł się do Stali Ostrów Wlkp. Dochodzi coraz więcej sygnałów o złej sytuacji w Zgorzelcu.

TS

W poprzednim sezonie #PLKPL znany był przede wszystkim z trójek, ale potrafił też efektownie podać 🔥 Stefan Balmazović zagra w @kksturow pic.twitter.com/TeMiZSWyA9 — PLK (@PLKpl) August 22, 2017