Banvit w finale Ligi Mistrzów – co za pogoń!

Przegrywali przez 30 minut, momentami nawet 13 punktami, ale w drugiej połowie odrobili straty z nawiązką. Banvit pokonał Monaco 83:74, Damian Kulig zdobył 7 punktów i miał 6 zbiórek.

W niedzielnym finale zespół z Bandirmy zagra z Iberostarem Teneryfa lub Umaną Reyer Wenecja, których półfinał rozstrzygnie się w piątek wieczorem.

Banvit w swoim półfinale nie zaczął meczu dobrze, Jamal Shuler i gracze lidera ligi francuskiej prowadzili od początku. Do przerwy Monaco wygrywało 45:37, ale w trzeciej kwarcie, chaotycznej, z dużą liczbą niecelnych rzutów, fauli i osobistych, Banvit zwyciężył aż 18:8.

Rozkręcał się Giediminas Orelik i Jeremy Chappell, ale przede wszystkim lider ekipy Saso Filipovskiego – Jordan Theodore. Amerykański rozgrywający świetnie zagrał także w czwartej kwarcie, w sumie zdobył 21 punktów i miał 11 asyst.

Cztery minuty przed końcem, po celnym wolnym Dee Bosta, Monaco wyrównało na 69:69. Ale potem dwie trzypunktowe akcje wykonali Orelik i Theodore, Banvit już do końca kontrolował spotkanie.

Damian Kulig grał przez 21 minut – zdobył w tym czasie 7 punktów, zaliczył 6 zbiórek i 2 bloki.

