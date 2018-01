Banvit ograł Fenerbahce – 16 punktów Damiana Kuliga

Drużyna z Bandirmy idzie ostatnio jak burza – zwycięstwo z mistrzem Euroligi było już 11. z rzędu dla ekipy Saso Filipovskiego. Znów bardzo dobrze spotkanie rozegrał Damian Kulig.

Banvit miał przeciętny początek sezonu, ale ostatnio gra tak, jakby szykował formę na lutowy turniej finałowy o Puchar Turcji – w poprzednim sezonie drużyna Saso Filipovskiego to trofeum zdobyła ogrywając potencjalnie silniejsze ekipy ze Stambułu, teraz z tygodnia na tydzień wygląda na coraz silniejszą.

W niedzielę przekonało się o tym Fenerbahce – Banvit pokonał mistrza Turcji i mistrza Euroligi 63:61, a wynik świadczy, że był to typowy mecz dla drużyny Filipovskiego. Kontrolowany, o stonowanym tempie, z naciskiem na dobrą obronę.

Gospodarze wyszli na prowadzenie w trzeciej kwarcie, którą wygrali 18:11, ale minutę przed końcem spotkania to Fenerbahce prowadziło 61:59 i miało piłkę. Brad Wanamaker spudłował jednak za trzy, a z wejścia trafił Tony Taylor.

Goście zepsuli swoją akcję, piłkę przechwycił Angelo Caloiaro, a potem znów trafił Taylor – z bardzo trudnego wejścia na prawy dwutakt. Do końca pozostały trzy sekundy, goście nie trafili już rzutu rozpaczy.

Najlepszym strzelcem Banvitu był Caloiaro (17 punktów), ale znów bardzo dobry mecz rozegrał Damian Kulig – zdobył 16 punktów (4/8 z gry, 8/10 z wolnych), miał 4 zbiórki. 30-letni środkowy jest ostatnio w dobrej formie – w dwóch poprzednich spotkaniach Ligi Mistrzów rzucał 25 (z medi Bayeruth) i 22 punkty (z Rosą Radom).

W tabeli ligi tureckiej Banvit z bilansem 10-6 zajmuje siódme miejsce, Fenerbahce prowadzi z wynikiem 13-3. W Lidze Mistrzów zespół z Bandirmy lideruje w grupie C i ma pewny awans do fazy pucharowej.

W sumie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Banvit jest niepokonany od 11 meczów – ma serię sześciu zwycięstw w Turcji i pięciu w Lidze Mistrzów.

