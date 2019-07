Barcelona szaleje – teraz Pau Gasol na radarze?

Cory Higgins, Brandon Davies, Alex Abrines, a także Nikola Mirotić po słowie – mało? Dla Barcelony ostatnio tak! Najnowsze plotki mówią o zainteresowaniu „Barcy” Pau Gasolem, który miałby zakończyć karierę w Katalonii.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Barcelona w następnym sezonie może być jeszcze bardziej gwiazdorska. Według ostatnich doniesień zespół z Katalonii sonduje możliwość sprowadzenie do swojego zespołu Pau Gasola.

Najlepszy hiszpański koszykarz w historii tego lata skończy już 39 lat i wydaje się, że przed nim maksymalnie jeszcze jeden sezon grania. Gasol jest aktualnie wolnym agentem, ale póki co nie widać zbyt dużego zainteresowania jego usługami za oceanem.

W poprzednim sezonie NBA rozegrał zaledwie 30 spotkań – 27 w barwach San Antonio Spurs i 3 Milwaukee Bucks. Zdrowie Pau nie pozwala już na fizyczną walkę i długie minuty – czas gry zmniejszył się drastycznie (z 23,5 minuty w 2017/18 na 12 w 2018/19).









Hiszpan jest już w przedsionku koszykarskiej emerytury, jednak w warunkach europejskich Gasol nadal byłby dominatorem (w limitowanych minutach), więc nic dziwnego, że Barcelona spróbuje go do siebie ściągnąć.

Pau w Barcelonie już grał, to właśnie stamtąd wyjechał do Stanów Zjednoczonych i do NBA. Zakończenie kariery w barwach Blaugrany byłoby klamrą pięknie spinając jego wielką karierę. No i nie oszukujmy się, wszyscy chcielibyśmy zobaczyć Gasola w Eurolidze, nawet jako przysłowiowego dziadka.

W Barcelonie jest już naprawdę pokaźny gwiazdozbiór (więcej TUTAJ>>), a dołożenie Gasola postawiłoby ich z miejsca w roli faworyta do wygrania.. wszystkich rozgrywek, w jakich będą brać udział.

RW