Bardzo dziwne rozstanie – Boris Savović poza Stelmetem

W sobotę późnym wieczorem klub z Zielonej Góry poinformował, że rozwiązał umowę z podkoszowym zawodnikiem z Czarnogóry. Boris Savović był w tym sezonie jednym z najlepszych graczy Stelmetu.

„Rozstajemy się w zgodzie” – mocno podkreślił klub na Twitterze, tylko nasilając w ten sposób pytania i podejrzenia kibiców. Z enigmatycznego komunikatu nie można się dowiedzieć, jakie były przyczyny rozstania – jest mowa o „pewnym planie na przyszłość„, „wnikliwej analizie” i decyzji Rady Nadzorczej, by rozstać się akurat z Borisem Savoviciem.

31-letni zawodnik, najczęściej występujący jako silny skrzydłowy, grał w Zielonej Górze od poprzednie sezonu, wystąpił łącznie w 45 spotkaniach. W bieżącym sezonie PLK spędzał na boisku średnio po ok. 23 minuty, notował bardzo dobre 14.9 punktu oraz 5.3 zbiórki na mecz, trafiał aż 64.2% rzutów z gry.

Stelmet zaczął sezon od bilansu 7-2, w poprzedniej kolejce przegrał w Toruniu z Polskim Cukrem 89:93. Savović zanotował w tym meczu 15 punktów i 6 zbiórek. Klub zapowiada kolejne ruchy kadrowe.

TS