Bartłomiej Pietras – ale mecz, ale dominacja

Rewelacyjne 40 punktów i 10 zbiórek zanotował podkoszowy Asseco Gdynia w wygranym 86:78 spotkaniu z Koroną Kraków. To jak dotąd najlepszy indywidualnie występ Mistrzostw Polski U20, które od środy trwają w Radomiu.

Dla Asseco był to wyjątkowo ważny mecz po wyraźnej porażce w pierwszym meczu (62:78) z WKK Wrocław. W czwartek udało się zrehabilitować, m.in. dzięki niesamowitemu występowi Bartłomieja Pietrasa.

Środkowy z Gdyni pod koszem był nie do zatrzymania – trafił aż 16 z 21 rzutów za 2 punkty, dodał celną trójkę i 5/9 z wolnych. Miał 10 zbiórek, asystę i wymusił 6 przewinień. Eval 43! Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

Pierwsze, wspomniane spotkanie z WKK Wrocław, nie było udane dla Asseco, ale i w nim Pietras wypadł całkiem przyzwoicie. Przeciwko silniejszemu rywalowi zdobył 16 punktów (7/15 z gry, 2/2 wolne), dodał 7 zbiórek. Jutro (piątek) Asseco zmierzy się z Biofarmem Basket Junior Poznań, trudniejszym przeciwnikiem, niż krakowianie.

Bartłomiej Pietras (1998 r., 211 cm) powrócił w tym sezonie do gry w Polsce, po 4 latach spędzonych w Estiudiantes Madryt. Grywa maleńkie epizody w ekstraklasowym Asseco, a na co dzień występuje w drugoligowych rezerwach, notując średnie na poziomie 12.8 punktu i 6.2 zbiórki na mecz.

