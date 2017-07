Bartłomiej Pietras szuka klubu – rozmawia z Asseco

19-letni podkoszowy może odejść z Estudiantes Madryt i wrócić do Polski. Odbyły się już wstępne rozmowy z klubem z Gdyni.

Urodzony w 1998 roku, mierzący 208 cm wzrostu Bartłomiej Pietras jest wychowankiem TKM Włocławek, który od czterech lat trenuje w hiszpańskim Estudiantes. Ale z naszych informacji wynika, że zawodnik może niebawem rozwiązać kontrakt w Madrycie i będzie szukał nowego klubu.

Pietras ma propozycje m.in. z Holandii czy Belgii, ale bardzo realnym kierunkiem jest także powrót do Polski. Pojawił się już zresztą temat Asseco Gdynia i niewykluczone, że to właśnie trójmiejski klub będzie nowym miejscem gry dla utalentowanego nastolatka.

W minionym sezonie Pietras był w szerokim składzie Estudiantes, usiadł nawet na ławce rezerwowych w meczu z Herbalife Gran Canaria, ale w ACB nie zadebiutował. Grał natomiast w rezerwach występujących na czwartym poziomie rozgrywek – spędzał na boisku średnio po 16 minut, notował po 4,9 punktu oraz 4,2 zbiórki.

Do Asseco Pietras by pasował, trener Przemysław Frasunkiewicz zwykle entuzjastycznie podchodzi do pracy z młodymi zawodnikami. Na razie pod koszem w Gdyni są środkowi Mikołaj Witliński i Dariusz Wyka oraz wysocy skrzydłowi Piotr Szczotka Filip Put.

ŁC

