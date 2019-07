Bartosz Bochno w Spójni Stargard – doświadczenie i trójki

Po sezonie w AZS-ie Koszalin i upadku tego klubu, Bartosz Bochno pozostaje na północy kraju. Teraz 31-letni rzucający będzie zakładał koszulkę Spójni. To czwarty Polak w składzie drużyny ze Stargardu.

Bartosz Bochno (31 lat, 193 cm) swoją karierę w PLK rozpoczynał od gry dla Turowa Zgorzelec, w którym w sumie spędził aż 8 sezonów (2005-2011 i 2016-2018). Grał także we Wrocławiu, Toruniu i Starogardzie Gdańskim, ostatni rok spędził w AZS-ie Koszalin.

Mimo wiadomo jakich problemów w klubie, AZS utrzymał się w lidze, a Bochno był ważnym ogniwem zespołu Marka Łukomskiego. W średnio 24 minuty na parkiecie zdobywał 6,7 punktu, zbierał 1,9 piłki i notował 1,8 asysty. Trafiał za 3 punkty na poziomie 34%.

Bartosz w minionym sezonie ustanowił swój rekord kariery, jeśli chodzi o punkty. Polski rzucający był bohaterem wygranej AZS-u we Włocławku – zdobył 23 punkty, trafiając przy tym 4 razy za 3 punkty.

Bochno to czwarty Polak, który dołącza do składu zespołu ze Stargardu. Wszystko wskazuje na to, że na pozycji numer 2 będzie dzielił minuty z Piotr Pamułą, który jako pierwszy podpisał kontrakt i niewykluczone, że będzie jedynym graczem z poprzedniego sezonu, który pozostanie w Spójni.

Taka para zapewnia doświadczenie i rzut za 3 punkty na solidnym poziomie. Widać, że trener Kamil Piechucki celuje w Polaków już doświadczonych w ekstraklasie i to o nich chce oprzeć swój skład. Kontrakty w Stargardzie mają także Kacper Młynarski i Tomasz Śnieg.

GS