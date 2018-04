Bartosz Diduszko – kolekcjoner bezcennych drobiazgów

Glenn Cosey i Aaron Cel trafiali najważniejsze rzuty, ale Polski Cukier wygrał z Anwilem także dlatego, że świetny mecz zagrał jego „człowiek od czarnej roboty”. Bartosz Diduszko statystyki ma dobre, ale jego wkład zwykle jest większy niż pokazują cyferki.

Polski Cukier zaliczał nieudany początek derbów z Anwilem, ale gdy nie szło wszystkim, niemoc przełamywał właśnie Bartosz Diduszko – przez pierwsze 5 minut zdobył jedyne 5 punktów zespołu. To typowy obrazek – jeśli nie układa się płynna, zespołowa gra, to trzeba chociaż coś spróbować po prostu wyszarpać.

Kwintesencją tego podejścia i po prostu ciężkiej pracy była niemal „robinsonada” na parkiecie, którą Diduszko uratował jeden z kontrataków w pierwszej kwarcie – taki impulsy potrafią przebudzić drużynę. I to właśnie o drużynowym graniu mówił na konferencji prasowej po meczu zawodnik, jako najważniejszym elemencie, który poprowadził do wygranej.

W całym meczu z Awnilem, doświadczony już gracz, zanotował 9 punktów i 8 zbiórek, zwykle sprzed nosa potężniejszych rywali. Miał też 3 asysty oraz 2 przechwyty. I jak napisaliśmy wyżej – eval 17 nie oddaje całości zaangażowania i poświęcenia. Tych wszystkich drobnych rzeczy, które przydały się do zdobywania punktów, bronienia pojedynczych posiadań, wygrania meczu.

To jego drugi sezon w Toruniu, drugi dobry, wręcz udaje się jeszcze nieco poprawić skuteczność – trójki na poziomie 41.4% to najlepszy wynik w karierze. Rzuty wolne (84.2%) również. W każdej dobrej drużynie musisz mieć gwiazdy, ale nie będziesz miał dobrej drużyny także bez takich graczy, jak Bartosz Diduszko.

