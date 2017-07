Do Baskonii dołącza Iberostar – Hiszpanie chcą Mateusza Ponitkę

Zwycięzca tegorocznej Ligi Mistrzów jest poważnie zainteresowany 24-letnim Polakiem. Hiszpański zespół prowadził będzie Nenad Marković, który rok temu ściągał go do Pinaru Karsiyaka.

Kilka dni temu hiszpańska prasa informowała, że Mateusz Ponitka jest blisko Baskonii, ale okazuje się, że możliwa jest też inna opcja – dziennik „El Dia” napisał, że Polakiem zainteresowany jest Iberostar Teneryfa.

To zespół z niższej półki niż euroligowa, otrzaskana w pucharach Baskonia, w której grają gwiazdy europejskiego basketu, ale też drużyna z Teneryfy od kilku lat rośnie w siłę. W ACB występuje od sezonu 2012/13, w minionych rozgrywkach długo była rewelacją ligi, a skończyła ją ostatecznie na ćwierćfinale i piątej pozycji.

Iberostar dobrze wypadł za to w Europie – wygrał pierwszą edycję Ligi Mistrzów, w Final Four, który rozgrywany był na Teneryfie, w decydującym meczu Hiszpanie pokonali Banvit Bandirmę.

Teraz są zainteresowani Ponitką, bo najwyraźniej chciałby go mieć w zespole Nenad Marković – trener, który rok temu skutecznie namówił Polaka na grę w Pinarze Karsiyaka. Ten się sprawdził, był trzecim strzelcem zespołu ze średnią 13,7 punktu, notował też po 4,9 zbiórki. Wystąpił w tureckim Meczu Gwiazd, dobrze prezentował się w Lidze Mistrzów.

Iberostar włącza się do gry o Ponitkę, wciskając się w pewnym sensie w rywalizację Baskonii z Barceloną o Adama Hangę. Węgierski skrzydłowy, najlepszy obrońca Euroligi w barwach Baskonii, dostał ofertę trzyletniego kontraktu z Barcelony na 7,5 mln euro, ale zgodnie z regułami ACB – klub z Vitorii miał prawo ją wyrównać i to zrobił.

I gdyby okazało się, że Hanga w Baskonii zostanie, to transfer Ponitki do drużyny Pablo Prigioniego stałby się mniej prawdopodobny. Na to pewnie liczy Iberostar.

