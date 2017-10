Bat nad Czarnymi – czy liga odejmie punkty?

Donaldas Kairys i Marek Zywert czekają na zasądzone przez BAT pieniądze, Czarni muszą zapłacić – lub podpisać ugody – do 18 stycznia.

Czarni, dzięki pospolitemu ruszeniu w Słupsku i okolicach, przystąpili do rozgrywek i nawet nieźle grają, ale ciągną się za nimi długi z poprzednich lat. BAT, Koszykarski Trybunał Arbitrażowy z Genewy, wydał ostatnio dwa orzeczenia – Czarni muszą zapłacić zaległe pensje swojemu byłemu trenerowi Donaldasowi Kairysowi oraz zawodnikowi Markowi Zywertowi.

Na razie – nie płacą. W poniedziałek 23 października minął uzgodniony termin, w którym Kairys miał dostać pierwszą transzę. Nie dostał. Z Zywertem, w którego sprawie orzeczenie wydano w połowie października, nikt z klubu się nie kontaktował.

Możliwe, że niebawem BAT wyda kolejne orzeczenie – w sprawie Jarosława Mokrosa. Klub ma też zaległości wobec Kacpra Borowskiego, który także rozważa zgłoszenie ich do BAT lub trybunału przy PZKosz.

PLK oficjalnie o wyrokach BAT nie została jeszcze poinformowana, ale o orzeczeniach w sprawie Kairysa i Zywerta już wie. Czarni muszą zapłacić im zaległe pieniądze – lub podpisać ugody – do 18 stycznia, do momentu tzw. weryfikacji śródsezonowej.

Jeśli klub tego nie zrobi, zostanie ukarany odjęciem punktów. Jak mówi regulamin, w przypadku jednego uchybienia są to 2 punkty, w przypadku dwóch – już 4. A jeśli uchybień jest więcej, to PLK ma prawo cofnąć klubowi licencję okresową. Innymi słowy – wykluczyć z rozgrywek.

