BAT się przypomina – Murić i Hernandez wygrali ze Stelmetem

FIBA opublikowała wyroki stwierdzające zadłużenie Stelmetu Enei BC wobec byłych graczy. Edo Murić i Alex Hernandez, zdaniem trybunału arbitrażowego, mają rację w sporze z klubem z Zielonej Góry.

Zwłaszcza sytuacja z Edo Muriciem była do przewidzenia. Posiadający bardzo wysoki kontrakt (200 tys. euro za sezon 2018/19 – wg informacji z wyroku) reprezentant Słowenii, zdaniem klubu z Zielonej Góry, miał mieć problemy ze zdrowiem, czemu on sam jednak zaprzeczał. Zaraz po odejściu ze Stelmetu, grał zresztą normalnie w meczach, w tym nawet w kadrze swojego kraju.

BAT, w sentencji wyroku (całość dokumentu TUTAJ >>), potwierdza, że Murić nie złamał reguł kontraktu odmawiając zabiegu medycznego, na który nalegał Stelmet. Nie było to podstawą do zerwania umowy. Nie było taką podstawą także, niezgodne z umową, użyczenie przez Muricia swojego wizerunku do celów reklamowych.

W efekcie klub z Zielonej Góry ma zapłacić Słoweńcowi należne mu ok. 142 tysiące euro wraz z odsetkami. Według aktualnych kursów, jest to ok. 611 tysięcy złotych.

W piątek, 2 sierpnia, FIBA opublikowała również (dokument TUTAJ >>) wyrok potwierdzający dług wobec Alexa Hernandeza. Stelmet ma zapłacić hiszpańskiemu zawodnikowi i jego agencji łącznie ok. 27 tysięcy euro, czyli ok. 116 tysięcy złotych.

TS