Beane królem strzelców, asysty – Johnson, zbiórki – Shelton

Anthony Beane z Legii został królem strzelców sezonu regularnego. DJ Shelton był najlepiej zbierającym, a Aaron Johnson najczęściej asystującym gracze Energa Basket Ligi.

Dane po rundzie zasadniczej, za plk.pl:

Punkty (średnia na mecz)

1. Anthony Beane (Legia) – 22.35

2. Chavaughn Lewis (Start) – 20.25

3. Kevin Punter (Rosa) – 19.30

4. JayVaughn Pinkston (Miasto Szkła) – 18.07

5. Ivan Almeida (Anwil) – 18.07

Najlepszy z Polaków – 9. lokata – Paweł Kikowski 16.39. Jest jedynym naszym graczem w Top 20 strzelców ligi. Następny (22. miejsce) jest Krzysztof Szubarga.

Zbiórki (średnia na mecz)

1. DJ Shelton (MKS) – 10.06

2. Steve Zack (Trefl) – 8.17

3. Brad Waldow (Turów) – 7.84

4. Milan Milovanović (Polpharma) – 7.38

5. Vladimir Dragicević (Stelmet) – 7.30

Najlepszy z Polaków – 8. lokata – Aaron Cel – 6.97

Asysty (średnia na mecz)

1. Aaron Johnson (Stal) – 7.7

2. Łukasz Koszarek – 6.6

3. Kamil Łączyński (Anwil) – 6.2

4. James Washington (Start) – 6.1

5. Krzysztof Szubarga – 5.7









Bloki (średnia na mecz)

1. Adam Łapeta (Stal) – 1.93

2. Dariusz Wyka (Asseco) – 1.72

3. Hunter Mickelson (Legia) – 1.50

4. Cheikh Mbodj (Polski Cukier) – 1.38

5. Brad Waldow (Turów) – 1.35

Eval (średnia na mecz):

1. Vladimir Dragicević (Stelmet) – 22.0

2. Aleksandar Marelja (AZS) – 21.0

3. DJ Shelton (MKS) – 21.0

4. Ivan Almeida (Anwil) – 19.8

5. Chavaughn Lewis (Start) – 18.6

Najlepszy z Polaków (14. miejsce) – Michał Sokołowski – 17.3

Przechwyty (średnio na mecz):

1. Martynas Paliukenas (King) – 2.03

2. Chavaughn Lewis (Start) – 1.84

3. Ivan Almeida (Anwil) – 1.83

4. Aaron Johnson (Stal) – 1.71

5. Aaron Broussard – 1.55

Najlepszy z Polaków (6. miejsce) – Łukasz Wilczek – 1.52

* Klasyfikacje bez zawodników Czarnych Słupsk

