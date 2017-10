Becky Hammon – Gregg Popovich w spódnicy

40-letnia trenerka poprowadziła Spurs w pierwszej połowie niedzielnego meczu z Nuggets. To jej kolejny krok na drodze do pozostania pierwszym szkoleniowcem.

Kyrie Irving podbije Boston w takich butach – zobacz >>

Gregg Popovich ma to trochę w zwyczaju – opuszczać niektóre z meczów preseason i przekazywać prowadzenie zespołu asystentom. W piątek oglądał z trybun spotkanie z Sacramento Kings, w którym Spurs dowodzili Ettore Messina i Ime Udoka.

W niedzielę przyszedł czas na Becky Hammon. – Dla mnie to niesamowita szansa. Ale to także część programu, który realizuje Gregg. O to chodzi w tym jego trenerskim drzewku – o mentorowanie i włączanie do systemu kolejnych osób – mówiła trenerka Spurs.

Z Hammon w roli dowodzącego Spurs wygrali pierwszą połowię z Nuggets 66:54. Po przerwie zespół przejął inny asystent, Will Hardy. Trzecią kwartę drużyna z San Antonio przegrała 17:28, ale w ostatniej zwyciężyła 38:19. Całe spotkanie zakończyło się wynikiem 122:100 dla Spurs.

Hammon jako jeden z asystentów Popovicha pracuje od trzech lat. W poprzednich sezonach prowadziła już Spurs w Lidze Letniej, w 2015 roku jej drużyna wygrała nawet te rozgrywki w Las Vegas.

Wcześniej Hammon była świetną koszykarką, przez pierwszą dekadę XXI wieku wyróżniała się jako czołowa postać WNBA.

Kyrie Irving podbije Boston w takich butach – zobacz >>