Będzie barwnie! King Szczecin zagra z rodziną Ballów

Głośni medialnie i trochę także koszykarsko bracia LaMelo i LiAngelo Ball oraz ich kontrowersyjny ojciec LaVar – kontra zespół z PLK. Wszystko podczas turnieju towarzyskiego na Litwie.

Podczas turnieju (25-27 lutego) Wilki Morskie zmierzą się z drużynami z Łotwy (VEF Riga), Słowenii (Helios Suns) i Litwy (BC Vytautas). Nie wiadomo, jaki będzie faktyczny poziom pozostałych drużyn, ale na pewno będzie to wydarzenie medialne – cokolwiek łączy się z projektem „Big Baller Brand” przyciąga olbrzymią uwagę mediów, zwłaszcza w USA.

– Turniej na Litwie, to doskonała okazja, aby sprawdzić nowe rozwiązania i dobrze wykorzystać przerwę na mecze kadry narodowej. Impreza Big Baller Brand jest jednym z kolejnych etapów przygotowań do najważniejszych spotkań fazy zasadniczej Energa Basket Ligi – pisze King Szczecin w komunikacie na swojej oficjalne stronie internetowej. Należy rozumieć, że występ na Litwie to efekt tamtejszych kontaktów trenera „Wilków” Mindaugasa Budzinauskasa.

Dobra wiadomość jest taka, że mecz towarzyskiego turnieju najprawdopodobniej będą transmitowane na Facebooku. Szczegóły mają zostać podane przed samym wydarzeniem. Terminarz turnieju znajdziecie TUTAJ >>

King Szczecin na Litwę wylatuje w sobotę (24 lutego), a do Polski wraca w środę (28 lutego). Mecz odbędą się w miasteczku Preny (lit. Prienai), siedzibie klubu Vytautas, w którym na co dzień występuj bracia Ballowie.

