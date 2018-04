Będzie ciekawie! Znamy wszystkie pary playoff

Cavs jednak zagrają z Pacers, Warriors ze Spurs, a Sixers zmierzą się z Heat. Ciekawych par będzie dużo więcej – playoff w NBA startuje już w najbliższą sobotę.

W nocy ze środy na czwartek zapadły ostatnie rozstrzygnięcia – rzutem na taśmę do PO załapali się Timberwolves. Wyniki ostatnich meczów decydowały też o kolejności wielu zespołów w tabeli, zatem pary poznaliśmy dopiero dziś.

Serwie grane będą według formuły best-of-seven, czyli do 4 wygranych. Układ spotkań przedstawia się następująco, zespoły z przewagą parkietu na pierwszym miejscu:

Eastern Conference:

1. Toronto Raptors vs. 8. Washington Wizards

2. Boston Celtics vs. 7. Milwaukee Bucks

3. Philadelphia 76ers vs. 6. Miami Heat

4. Cleveland Cavaliers vs. 5. Indiana Pacers

Western Conference:

1. Houston Rockets vs. 8. Minnesota Timberwolves

2. Golden State Warriors vs. 7. San Antonio Spurs

3. Portland Trail Blazers vs. 6. New Orleans Pelicans

4. Oklahoma City Thunder vs. 5. Utah Jazz



