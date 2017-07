Będzie transmisja – Polska vs. Czechy na TVP Sport

Już w piątek reprezentacja Polski koszykarzy zagra pierwszy mecz sparingowy przed EuroBasketem. Spotkanie będzie można zobaczyć na antenie sportowego kanału TVP.

Buty Derricka Rose’a – możesz je mieć!! >>

Mecz w Wałbrzychu rozegrany zostanie w najbliższy piątek o godz. 20.00. Transmisję w TVP Sport przewidziano od 19.55. Rywalem będzie solidna reprezentacja sąsiednich Czech – nasz tradycyjny przeciwnik na początku wszelkich przygotowań. W sobotę te same drużyny zagrają rewanż, ale będzie on już zamknięty dla publiczności, więc i dla TV.

Podobnie jak dwa lata temu, także najbliższy EuroBasket pokazany zostanie przez telewizję publiczną. Nie wiadomo jeszcze w jakim zakresie, np. ile meczów poza spotkaniami Polaków. Kontrakt obowiązywać ma aż do 2021 roku. Przez 4 lata TVP ma pokazywać spotkania reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy i świata oraz oczywiście w samych turniejach mistrzowskich.

Terminarz spotkań Polaków podczas EuroBasketu:

31 sierpnia: Słowenia

2 września: Islandia

3 września: Finlandia

5 września: Francja

6 września: Grecja.

Runda finałowa w Stambule rozpocznie się 7 września.

TS

Buty Derricka Rose’a – ta cena, to okazja! >>