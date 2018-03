Już 8 kwietnia dobędzie się pierwszy w 2018 roku turniej koszykówki 3×3 w Warszawie. Zapisy potrwają do 5 kwietnia, planowane są również dalsze edycje imprezy.

MID SEASON Sale – rewelacyjne ceny w Sklepie Koszykarza, nie przegap! >>

Zarząd Dzielnicy Bemowo M. St. Warszawy zaprasza na pierwszy w 2018 roku turniej 3×3 w stolicy, który odbędzie się w pierwszą niedzielę po świętach wielkanocnych (8 kwietnia) w gościnnej hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40. Jak zapewnia Grzegorz Kuca, zastępca Burmistrza Bemowa, to jednocześnie pierwszy z cyklu trzech turniejów 3×3 organizowanych przez dzielnicę w tym roku.

Drugi – organizowany wspólnie z C.H. Wola Park – zaplanowany jest na okres wakacyjny, a trzeci na październik, przed startem nowego sezonu koszykarskiej Legii Warszawa.

Zawody zostaną rozegrane w kategoriach MEN OPEN i WOMEN OPEN, a trzy najlepsze zespoły z każdej z nich otrzymają nagrody w postaci kart podarunkowych do Sklepu Koszykarza i Kicks Store:

1 miejsce – 4 x 250 zł

2 miejsce – 4 x 150 zł

3 miejsce – 4 x 100 zł

Wpisowe od drużyny wynosi symboliczne 40 zł, które tym razem przeznaczymy na pomoc Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów „NADZIEJA”.

Zapisy do 5.04.2018 pod linkiem http://bit.ly/Spring3x3_2018

MID SEASON Sale – rewelacyjne ceny w Sklepie Koszykarza, nie przegap! >>