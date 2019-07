Ben Emelogu w Gdyni – Arka atletyczna na obwodzie

Przemysław Frasunkiewicz ponownie sięga po Benjamina Emelogu, atletycznego amerykańskiego obwodowego, który z uwagi na kontuzję ostatecznie nie trafił do Arki w poprzednim sezonie. To czwarty obcokrajowiec w zespole z Gdyni.

Benjamin Emelogu II (23 lata, 196 cm) przymierzany do gry w Arce był już w poprzednim sezonie, jednak kontuzja sprawiła, że ostatecznie w Gdyni nie wylądował. W jego miejsce wtedy pozyskano Deividasa Dulkysa, a Emelogu nie zgrał w końcu w żadnej lidze w poprzednim sezonie.

Amerykanin to dobry strzelec, atletyczny gracz. W seniorskim sezonie (2017/18) w lidze uniwersyteckiej notował średnie na poziomie 10.7 punktu, 5.5. zbiórki oraz 1.7 asysty, trafiał doskonałe 47% rzutów za 3 punkty.

Tak jak w miejsce Emelogu do Gdyni przyszedł Deividas Dulkys, tak teraz trzeba traktować powrót do koncepcji z Benem jako wzięcia gracza, który ma zastąpić Litwina. Amerykanin może być jednym z najefektywniejszych (i najefektowniejszych) zadaniowców w PLK.

Coraz mniej niewiadomych w składzie zespołu prowadzonego przez Przemysława Frasunkiewicza. Póki co, trener Arki stawia na zawodników o dużych możliwościach atletycznych, którzy w obronie będą w stanie bronić kilku pozycji (nie dwóch, a może nawet trzech).

W ataku z kolei, patrząc na zawodników, jacy dołączyli do składu, możemy się spodziewać małej powtórki z poprzedniego roku, choć wydaje się, że tym razem Arka będzie dysponowała większą liczbą graczy, którzy potrafią wykreować sobie pozycję w sytuacjach 1 na 1.

W składzie jest już czterech obcokrajowców (Phil Greene IV, Leyton Hammonds i Devonte Upson) oraz pięciu graczy polskich.

GS

