Ben Richardson w Dąbrowie – świetny strzelec z Loyola

Był jednym z bohaterów niesamowitej serii, skończonej przez jego uczelnię udziałem w ostatnim Final Four NCAA. Amerykańskie media podają, że Ben Richardson podpisał już umowę z MKS.

Ben Richardson (192 cm, 22 lata) to klasyczny rzucający obrońca, który właśnie skończył grę na uczelni Loyola. Między innymi to dzięki jego niesamowitemu meczowi (6 celnych trójek, 23 pkt.), po zwycięstwie nad Kansas State, zespołowi z Chicago udało się sensacyjnie awansować do Final Four.

W maju Richardson trenował na campach Bulls, licząc na angaż w Lidze Letniej, ale nie udało mu się tego osiągnąć. Później wziął udział w turnieju Worldwide Invitational Showcase, gdzie wypatrzył go Jacek Winnicki, trener zespołu z Dąbrowy. Jak podały lokalne media (ale także m.in. Chicago Tribune), zawodnik podpisał już kontrakt na grę w MKS.

W ostatnim sezonie na uczelni Loyola, gracz notował średnio 6.9 punktu, 3.8 asysty i 3 zbiórki na mecz. Trafiał 40% rzutów z dystansu. W kluczowych spotkaniach turnieju NCAA jego rola sukcesywnie rosła – w 3 ostatnich zdobywał już średnio 11.7 punktu na mecz, trafił 54.5 % trójek.

Ceniony jest nie tylko za rzut, ale również za defensywę – był w sezonie 2017/18 uznany najlepszym obrońcą konferencji Missouri Valley. Wygląda na bardzo ciekawy, wartościowy transfer klubu z Dąbrowy!

