Ben Simmons lekko trenował, entuzjazm w Filadelfii

Na razie ćwiczył tylko na pusty kosz, w zagrywkach bez obrony, ale wygląda na to, że wybrany z nr. 1 draftu Australijczyk jest już dużo bliżej niż dalej debiutu w NBA.

Sixers wygrali trzy z ostatnich czterech meczów i choć z bilansem 10-25 są na trzecim miejscu od końca w tabeli Wschodu, to nie przeszkodziło to ostatnio Joelowi Embiidowi wspomnieć o awansie do play-off. – Myślę, że mamy szansę – powiedział kameruński środkowy.

Przesadził, podobnie jak zapewne przesadzone są oczekiwania rychłego powrotu na boisko Bena Simmonsa, ale do Filadelfii wraca entuzjazm, bo wszystko powoli wychodzi na prostą. We wtorek Australijczyk uczestniczył w treningu z drużyną.

– Wystarczyło go zobaczyć, jak rozgrywa akcje bez obrony. Nie było tego dużo, nie na 100 proc., ale samo oglądanie go w koszulce Sixers, nas podniosło. Można było to odczuć w hali – powiedział trener Brett Brown.

Embiid opowiadał potem, że Simmons w tych zagrywkach „na sucho” ustawiony był jako rozgrywający, Brown dodawał, że Australijczyk uczestniczył w lekkiej pracy nad schematami, takiej na 80 proc. intensywności. Sixers z Simmonsem pracowali nad wymiana podań i komunikacją.

Nikt nie podał jednak daty powrotu Simmonsa, wciąż opieramy się na tym, co słyszeliśmy na początku października, gdy Sixers poinformowali, że koszykarz złamał piątą kość śródstopia w prawej stopie. Ale i wówczas informacje były nieprecyzyjne – mówiono, że kontuzja eliminuje Simmonsa z gry na trzy miesiące, w powszechnym odbiorze godzono się jednak z tym, że w tym sezonie w ogóle nie zagra.

Ale niewątpliwie w Filadelfii humory wszystkim się poprawiły.

