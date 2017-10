„Bestia” poskromiona – stracił ząb, pieniądze i mecz

Adam Hrycaniuk został ukarany przez ligę za incydent z Milanem Milanoviciem, podczas przegranego meczu Stelmetu z Polpharmą. Koszykarz to nerwowe spotkanie przypłacił wcześniej… złamanym zębem.

Postępowania dyscyplinarne „związane z rażąco niesportowym zachowaniem podczas gry” podjęto wobec zawodników: Milana Milovanovicia (Polpharma Starogard Gd.) oraz Vladimira Dragicevicia, Jamesa Florence’a i Adama Hrycaniuka (Stelmet BC Zielona Góra). Na parkiecie mecz wygrała Polpharma (RELACJA)

W czwartek rano ukazała się informacja o karze dla pierwszego z nich – Adama Hrycaniuka. Wymierzono karę zawieszenia na 1 mecz oraz grzywnę w wysokości 4000 zł. Stelmet i sam zawodnik mogą się od tej decyzji odwołać.

Treść oficjalnego komunikatu PLK:

„Sędzia Dyscyplinarny PLK Jakub Kosowski, na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r., nałożył karę finansową w wysokości 4000 zł oraz karę dyskwalifikacji na okres jednego meczu na zawodnika Stelmetu BC Zielona Góra Adama Hrycaniuka w związku z jego rażąco niesportowym zachowaniem podczas gry w stosunku do Milana Milovanovicia, koszykarza Polpharmy Starogard Gdański.

Kara dyskwalifikacji dotyczy meczu MKS D ąbrowa Górnicza – Stelmet BC Zielona Góra (21 października 2017 r.).

Zawodnikowi przysługuje możliwość odwołania do Komisji Odwoławczej PZKosz. W przypadku wniesienia odwołania, orzeczenie KO PZKosz zostanie wydane najpóźniej dwie godziny przed meczem MKS – Stelmet BC.”

