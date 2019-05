Betclic wchodzi do Polski. Co zaoferuje nowym graczom?

We wrześniu 2018 roku polski rynek bukmacherski obiegła informacja o tym, że europejski potentat, firma Betclic otrzymała licencję od polskiego Ministerstwa Finansów. Niespełna rok po tym wydarzeniu bukmacher Betclic rozpoczyna legalną działalność w naszym kraju. Krajowa konkurencja rośnie, a ręce zacierają typerzy, dla których oferta wciąż się poszerza.

W Maju 2019 roku branżowe portale poinformowały o tym, że Betclic finalizuje proces ponownego wejścia na polski rynek. Bukmacher ten działał w naszym kraju przed nowelizacją ustawy hazardowej z 2017 roku. Po zmianie prawa Betclic czynił starania o uzyskanie niezbędnej licencji, która umożliwia legalne oferowanie zakładów wzajemnych. To się udało, a Betclic przez kilka miesięcy kompletował kadrę pracowniczą oraz dostosowywał ofertę do polskich realiów. Jak informuje strona https://bonusowo.com/ Betclic oficjalnie zainauguruje działalność w połowie Czerwca 2019.

Na polskiej scenie bukmacherskie Betclic będzie o tyle wyjątkowy, że jego marka rozpoznawalna jest w całej Europie, a nie wśród wybranych państw. To bukmacher z dużym kapitałem, o którym mogą pomarzyć pozostali legalni bukmacherzy w Polsce. O ile logo STS i Fortuny widnieje na koszulkach najlepszych klubów w Polsce, o tyle marka Betclic promowała się m.in. na strojach Juventusu Turyn, jednego z największych klubów piłkarskich na świecie. Ten przykład pokazuje, jak daleko sięga Betclic.

Betclic nie idzie wzorem największych bukmacherów w Polsce, którzy działają za pośrednictwem punktów stacjonarnych i online. Spółka BEM Operations Limited wystąpiła o licencję tylko na zakłady internetowe. To oznacza, że jedynymi kanałami dystrybucji oferty Betclic będzie Internet, czyli komputer i urządzenia mobilne.

W poprzednich latach twarzą Betclic był dziennikarz Polsatu Sport, Mateusz Borek. Aktualnie Borek współpracuje z innym bukmacherem, Etoto. Wydaje się, że zmiana barw przynajmniej na razie nie jest możliwa. Jak można zauważyć legalni bukmacherzy do promocji swoich usług korzystają ze znanych osobistości w świecie sportu. Pytanie – czyj wizerunek wykorzysta Betclic?