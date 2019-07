Betclic wrócił do Polski – jak wygrać bilety na Reprezentację Polski

Dokładnie 1 lipca 2019 strona betclic.pl została udostępniona dla graczy z Polski. Informacja ta ucieszyła wiele osób, zwłaszcza tych, którzy stawiali zakłady u tego bukmachera przed wejściem w życie nowelizacji ustawy hazardowej. Jaką ofertę i bonusy przygotował Betclic dla osób, które się u niego zarejestrują? Sprawdziliśmy.

Betclic dla piłkarzy i siatkarzy

Gdy Betclic działał na polskim rynku przed zmianą prawa hazardowego był sponsorem Lecha Poznań. Niestety współpraca musiała zostać przerwana przez nowelizację ustawy.

Było jednak pewne, że gdy bukmacher wróci do Polski, ponownie zaangażuje się w sponsoring. Tak też się stało. Zgodnie z nowym hasłem Betclic – #GramyZMistrzami, 6 lipca ogłoszono, że został sponsorem głównym Mistrza Polski – Piasta Gliwice a tydzień później Lechii Gdańsk. Są też kolejne dobre wiadomości 8 lipca Polskę obiegła wieść, że bukmacher został także oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce siatkowej, mistrzów świata uwielbianych przez tysiące kibiców z naszego kraju.

W związku z tym ostatnim Betclic we współpracy z partnerami ogłosił promocję, która pozwala na wygranie biletów na mecze podopiecznych Vitala Heynen’a. Osoby, które zarejestrują się u bukmachera i wpiszą kod BCVIPPL mają szansę na wygranie biletów.

Szczegóły oferty znajdziecie pod tym linkiem – Betclic kod bonusowy

Betclic zapowiada też, że to nie koniec niespodzianek i wkrótce ogłosi informacje o kolejnych klubach oraz nowych ofertach bonusowych w tym dla graczy VIP.

Oferta bukmachera Betclic – czy coś nowego?

Bukmacher proponuje zakłady na 30 dyscyplin sportowych. Znajdziemy tu oczywiście piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, tenis, hokej czy piłkę ręczną. Ale poza najpopularniejszymi dyscyplinami gracze mogą wybierać również spośród tych mniej oczywistych, na przykład: bowls, narciarstwo alpejskie, pesapallo, piłka wodna czy krykiet.

Poza tym znajdzie się również coś dla miłośników sportów elektronicznych. Trzeba przyznać, że do oferty na esporty bukmacher podszedł bardzo profesjonalnie, gdyż proponuje zakłady na mnóstwo wydarzeń krajowych, europejskich, ogólnoświatowych, a także na rozgrywki lig zagranicznych.

Bardzo dobrze prezentuje się także oferta zakładów na żywo. Liczba dostępnych dyscyplin i zdarzeń różni się oczywiście w zależności od pory dnia. Do każdego wydarzenia przypisanych jest kilkanaście rynków zdarzeń.

Promocje dla graczy

Bukmacher nie zapomniał też o promocja dla już zarejestrowanych graczy. W ramach akcji BOOST podwyższa kursy i wygrane na najważniejsze wydarzenia sportowe. Zaś w promocji MULTI+ zwiększa wygrane za kupony wielokrotne. Można zgarnąć nawet 50 % więcej.

Dla nowych graczy przygotowana została promocja Cashbacku w wysokości 500 zł. Jest to obecnie najwyższa taka promocja na rynku. Mamy informację, że od września bonus zostanie zwiększony o dodatkowe 50 zł dla graczy rejestrujących się ze specjalnym kodem BCVIPPL

Aplikacja mobilna, streamingi oraz rejestracja

Rejestracja w Betclic zajmuje dosłownie chwilę, gdyż możemy założyć tu konto tymczasowe. Dzięki niemu możemy rozpocząć grę niemal natychmiast po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego.

Duży plus należy się bukmacherowi za udostępnienie aplikacji mobilnej w tym samym czasie co strony z zakładami. Aplikacja jest intuicyjna i czytelna i zawiera pełną ofertę na zakłady przedmeczowe i live. Można ją pobrać zarówno na systemy Android jak i iOS.

Gracze Betclic mogą też korzystać z transmisji z najważniejszych wydarzeń sportowych. W Betclic TV obejrzysz spotkania najciekawszych lig piłkarskich w Europie (Serie A, Bundesliga), Copa America, Africa Cup, turnieje wielkoszlemowe, NBA, NHL i wiele innych.

Trzeba przyznać, że oferta bukmachera jest duża i z pewnością przyciągnie wiele osób. Gdy dorzucimy do tego spore zaangażowanie we wspieranie polskich drużyn, to nie mamy wątpliwości, że Betclic mocno wstrząśnie rynkiem bukmacherskim.