Bez obrony, bez PLK – Miasto Szkła Krosno spada do 1. ligi!

Mieli wszystko w swoich rękach, jednak nie dali rady pokonać GTK w ostatniej kolejce i spadają z ligi. Miasto Szkła Krosno przegrało 88:98 w Gliwicach i tym samym (Trefl wygrał w Koszalinie) żegna się z PLK.

Pierwsza kwarta nie zwiastowała niczego dobrego. Grający z nożem na gardle krośnianie pozwolili rywalom na aż 39 punktów w pierwszej kwarcie, kiedy sami zdobyli 26. Grając tak źle w obronie nie można rościć sobie pretensji do gry w ekstraklasie.

Krośnianie grali falami, raz doskakiwali do rywala, raz pozwalali GTK na budowanie przewagi. W pierwszej połowie nieco bierny w ataku był Jabarie Hinds, który jednak skończył to spotkanie z 24 punktami.

Miasto Szkła nie mogło narzekać na atak w tym meczu, jednak do zwycięstwa, i w konsekwencji do utrzymania, zabrakło lepszej defensywy. Gliwiczanie zdobyli w tym spotkaniu aż 98 punktów.

Gorąco było jeszcze pod sam koniec spotkania. Goście zmniejszali straty nawet do 7 punktów, jednak za każdym razem GTK potrafiło odpowiedzieć serią skutecznych akcji.

Najskuteczniejszym graczem gospodarzy był Myles Mack, który zdobył 19 punktów, w tym trafił 3 razy za 3 punkty. Aż 6 zawodników gospodarzy zdobyło 10 punktów i więcej.

Porażka Miasta Szkła i jednocześnie wygrana Trefla Sopot z AZS-em Koszalin (102:67) sprawia, że to zespół z Podkarpacia spada z ligi. Krośnianie kończą ten sezon z bilansem 6-24.

RW

