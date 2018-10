Bez respektu dla Koszarka – bezczelny młodzian z MKS (WIDEO)

Jakub Kobel, niespełna 20-letni młodzieżowy reprezentant Polski, zadebiutował w PLK w meczu Stelmet – MKS Dąbrowa Górnicza i od razu pokazał kilka efektownych zagrań. Jedno z nich było wręcz godne weterana.

Jakub Kobel (1998 r., 190 cm) w swoim pierwszym meczu w koszykarskie spędził na boisku 10 minut. Zdobył 2 punkty i miał 3 asysty. W poprzednim sezonie był ważnym graczem pierwszoligowej Polonii Jamalex 1912 Leszno, grał po 27 minut na mecz, notując średnio ok. 10 punktów i 3 asyst. Był też współautorem sukcesu kadry U21, która wygrała latem ME Dywizji B.

Jedną z cech Jakuba, którą podkreślają fachowcy jest, pozytywnie rozumiane, boiskowe cwaniactwo. Świetny przykład tego zobaczyliśmy we wtorek, w meczu ze Stelmetem – Kobel wyrzucając piłkę zza linii końcowej, niczym weteran obił ją o plecy Łukasza Koszarka i zaliczył efektowną asystę do Michała Gabińskiego. Warto to zobaczyć:

