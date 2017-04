Bez sensu! Wybór MVP przed meczami Harden vs. Westbrook?

NBA wręczy swoje najważniejsze nagrody na uroczystej gali po zakończeniu playoff (26 czerwca), ale głosowanie na najlepszego gracza sezonu odbywa się już teraz – zanim zaczną się kluczowe mecze.

Każdy kibic najlepszej ligi świata ma swojego faworyta. Ktoś ceni Jamesa Hardena za osiągnięcia z drużyną, ktoś Russella Westbrooka za nieludzkie cyferki, inni Kawhiego Leonarda za wszechstronność, inni LeBrona Jamesa za całokształt. Jedno jest jednak pewne – najważniejsze rozstrzygnięcia dla nich dopiero nadchodzą.

Pomysł podsumowania całego sezonu – razem z playoff – galą, na której wręczone zostaną nagrody jest bardzo dobry. Będą z tego trochę „koszykarskie Oscary”. Jednak fakt, że głosowanie odbędzie się do jutra (piątek) do północy, całą tę koncepcję wywraca. Playoff się nawet nie zaczną!

Już nawet nie o to chodzi, że wyniki przez 2 miesiące zapewne wyciekną – o talent i kontakty Adriana Wojnarowskiego jesteśmy spokojni. Po prostu, to co wydarzy się po głosowaniu na MVP, zupełnie zmieni obraz rzeczywistości. Być może Harden lub Westbrook jednostronnie zdominują bezpośredni pojedynek? Może Leonard zatrzyma Golden State Warriors, a LeBron – mimo tragicznej obrony Cavs – znów na swoich barkach doprowadzi zespół do sukcesu? I sporo glosujących może swoich wyborów wtedy żałować.

My barber: You better vote for Westbrook for MVP.

Me: Why you on me? I only have one vote.

Barber: Cause you the only one I know with a vote

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) April 13, 2017