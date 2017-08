Bez transmisji meczu z Litwą – szukajcie streamów…

Intrygującego mecz Polska – Litwa podczas turnieju w Kłajpedzie nie zobaczymy na antenie TVP Sport. Nie pomogła m.in. słaba oglądalność sparingu z Czechami.

Już w piątek nasza reprezentacja zagra spotkanie testowe z jednym z najlepszych zespołów w Europie. Jak dowiedział się PolskiKosz.pl, przesądzone jest, że mecz nie zostanie pokazany w polskiej telewizji.

TVP Sport koncentruje się obecnie na obszernym relacjonowaniu kolarskiego wyścigu Tour de Pologne i to pod jego kątem układana jest ramówka. Według naszych informacji, transmisje z wyścigu ogląda nawet do 300 tys. osób. Spotkanie koszykarzy Polska – Czechy (piątek, godz. 20.00) średnio miało zaś oglądać tylko ok. 14 tys. widzów. Trudno niestety uznać to za argument przemawiający na korzyść transmisji z koszykówki.

Dysponująca prawami do meczów reprezentacji telewizja publiczna nie planuje również pokazać turnieju w Hamburgu (18-20 sierpnia), gdzie zagramy z bardzo atrakcyjnymi rywalami – Serbią, Rosją i Niemcami. Będą natomiast transmisje z turnieju w Legionowie (24-26 sierpnia), gdy zmierzymy się z Węgrami, Izraelem i Wlk. Brytanią.

Transmisję z piątkowego meczu w Kłajpedzie planuje przeprowadzić telewizja litewska. Być może da się dzięki temu zobaczyć to spotkanie za pośrednictwem mniej lub bardziej legalnych streamów.

TS

