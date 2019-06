Jarosław Zyskowski w trzeciej kwarcie zdobył 13 punktów i w dużym stopniu przyczynił się do wypracowania przez Anwil przewagi. Włocławianie pokonali 89:78 Polski Cukier w drugim meczu finału, a „Zyzio” skończył z 15 punktami w 22 minuty.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Jeśli mielibyśmy wskazać kluczowy moment drugiego spotkania finałowego, byłaby to seria punktowa Jarosława Zyskowskiego w trzeciej kwarcie. „Zyzio” zdobył w niej 13 punktów, wszystkie z rzędu, w tym niesamowitą trójkę na zakończenie kwarty.

Już przed serią było wiadomo, że dla Jarosława rywalizacja z Polskim Cukrem Toruń może być trochę łatwiejsza niż przeciwko Arce Gdynia. W półfinale w kilku meczach Zyskowski nie mógł znaleźć dla siebie idealnego miejsca na parkiecie, a jego największa przewaga, czyli bycie niską czwórką akurat w tamtej serii była bez znaczenia.

Finał już zdążył pokazać, że Jarosławowi będzie grać się troszkę łatwiej. W pierwszym meczu zdobył 10 punktów, w drugim już 15 i miał swój bardzo duży wkład w zbudowanie przewagi i końcowe zwycięstwo. Znakomicie korzystał ze swoich największych atutów – trójki i szybkiego pierwszego kroku. Otrzymywał bardzo dobre piłki od, profesorskiego tego dnia, Ivana Almeidy, na którym z każdą kolejną minutą skupiała się coraz mocniej obrona rywali, i wykorzystywał je jak należy.

Punkty i dobra gra Zyskowskiego są niezwykle istotne dla Anwilu. Znów warto spojrzeć na statystykę punktów z ławki – 41:39. Zwycięzca w tej rubryce w tych playoff praktycznie zawsze okazuje się także wygranym całego spotkania. W tym przypadku również tak było, Anwil wygrał 89:78 i wraca na dwa mecze do Hali Mistrzów z wynikiem 1:1.

Kolejne spotkanie już we wtorek.

GS

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>