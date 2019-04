BezpiecznyBasket w Twojej hali

Przestarzały sprzęt w halach może prowadzić do zagrożeń podczas treningu. Po groźnej sytuacji z Wrocławia, rusza ogólnopolska akcja #BezpiecznyBasket, mająca służyć poprawie jakości koszykarskiej infrastruktury.

Profil pierwszej akcji na Zrzutce TUTAJ >>

Kilka tygodni temu, podczas treningu koszykówki, mogło dojść do tragedii. W legendarnej hali Śląska Wrocław, popularnej Kosynierce zawalił się kosz – konstrukcja nie wytrzymała próby czasu i po prostu pękła, zawalając się na parkiet.

Sal sportowych, w których wciąż używana jest przestarzała infrastruktura, często groźna dla użytkowników, jest w Polsce znacznie więcej. Dlatego rozpoczynamy #BezpiecznyBasket, której celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo trenującej młodzieży.

– Całe szczęście, że to był trening, a nie mecz i że nikogo nie było pod koszem, bo wtedy mogłoby dojść do tragedii. Ta sytuacja dała nam dużo do myślenia. Sprawdzamy sprzęt, dbamy o parkiet, o obręcze, ale mało kto myśli o kompleksowym przeglądzie każdego z urządzeń, z których korzysta przecież młodzież. Chcemy zwrócić uwagę na to, aby każdy klub do swoich obowiązków dołożył właśnie cykliczne przeglądy konstrukcji koszy, a także innych sprzętów. To ważne, aby młodzież była bezpieczna – mówi Marek Liebenthal, kierownik sekcji młodzieżowych w WKS Śląsku Wrocław.

Wrocławianie szukają wsparcia przy zakupie nowych konstrukcji koszy na Kosynierkę. Specjalnie w tym celu założono profil na zrzutka.pl, na który można wpłacać datki. Do akcji włącza się już na starcie giełda kryptowalut CoinDeal, która wspiera koszykówkę – sponsorowała m.in. turniej 3×3 Feel The Bit, a także wyjazd Cheerleaders Gdynia na mecz Polish Heritage Night do Los Angeles.

– Wychowałem się w Śląsku Wrocław, grałem w tej hali, co więcej grałem na tych właśnie koszach. Gdy dowiedzieliśmy się o problemie, postanowiliśmy włączyć się w pomoc, realizując strategię społecznej odpowiedzialności biznesu naszej giełdy. Nie może dochodzić do takich sytuacji, gdzie wszyscy walczymy o lepsze jutro koszykówki, staramy się jej pomóc, a młodzież może być narażona na bardzo poważne problemy, których można uniknąć – mówi Kajetan Maćkowiak, wrocławianin i jeden z założycieli CoinDeal.

Jako redakcja PolskiKosz.pl, oczywiście popieramy pomysł akcji i działania Śląska Wrocław i zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy. Profil na Zrzutce znajdziecie TUTAJ >>

– Nie możemy pozostawać obojętni na wiele problemów, które spotykamy w koszykówce. Wszyscy w Polsce chcemy, aby wychowywano kolejne pokolenia dobrych koszykarzy, reprezentantów kraju i wiemy, że aby do tego doszło dzieci i młodzież muszą mieć odpowiednie warunki do treningu. Cały proces trzeba rozpoczynać od dołu. Trenerzy, odpowiednie zaangażowanie w szkołach, rozgrywki młodzieżowe nie tylko z nastawieniem na zwycięstwo, ale także bezpieczeństwo trenujących. Podpisuję się pod projektem w stu procentach i jestem zaszczycony, że mogę być jego ambasadorem, bo chodzi nie tylko o Śląsk, ale w ogóle o koszykówkę – mówi Maciej Zieliński, legenda wrocławskiej koszykówki.

O bezpieczeństwo trenujących trzeba zadbać nie tylko we Wrocławiu. Dlatego już niebawem oddamy do dyspozycji wszystkich zainteresowanych klubów miejsce na stronie PolskiKosz.pl – zakładkę, gdzie będą mogli poinformować o swoich potrzebach, skorzystać z pomocy w nagłośnieniu ewentualnych zbiórek i celu, na jaki zbiera się fundusze związane z poprawa bezpieczeństwa w koszykarskich halach.

Już wkrótce więcej informacji!

