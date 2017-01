„Biali ludzie nie potrafią skakać” – Blake Griffin robi nową wersję!

Skrzydłowy Los Angeles Clippers do spółki m.in. z Ryanem Kalilem, futbolistą Carolina Panthers, są w gronie osób planujących remake jednego z najsłynniejszych filmów o koszykówce.

Znacie ten film doskonale – Billy’ego, którego gra Woody Harrelson, mafia ściga za długi, więc ten gra w kosza na ulicach za kasę. Najchętniej z czarnymi rywalami, bo ci, oczywiście, lekceważą go ze względu na to, że jest biały. W końcu Billy ogrywa Sidneya (Wesley Snipes), który proponuje współpracę. Chłopaki zaczynają grać i wygrywać razem, choć oczywiście nie wszystko jest takie proste.

No a Billy na dodatek nie potrafi wykonać wsadu.

Powstały w 1992 roku „White Men Can’t Jump” oglądała pewnie zdecydowana większość fanów kosza, ale nie tylko oni – film przyniósł spore zyski. Teraz liczy na nie m.in. Blake Griffin, który wspólnie z Ryanem Kalilem jest właścicielem Mortal Media zajmującej się produkcją filmową.

Nad przeróbką scenariusza pracuje Kenya Barris, ceniony scenarzysta i producent komedii. Nie wiadomo jeszcze, kto odegra główne role. Ale wiadomo, że jeśli ktoś coś wie o wsadach, to na pewno Griffin – zwycięzca konkursu podczas Meczu Gwiazd w 2011 roku.

