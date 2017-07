Big Mamba w ACB? Andorra chce Karnowskiego

Przemysław Karnowski jest jednym z kandydatów do gry w MoraBanc Andorra, ósmej drużynie hiszpańskiej ligi ACB. Klub obserwował go podczas występów w Lidze Letniej.

Polski środkowy przechodzi obecnie rehabilitację po niedawnej operacji kciuka. Planuje grać w reprezentacji Polski podczas Eurobasketu, a jego agenci szukają mu klubu. Dwa bardzo udane mecze w barwach Orlando Magic nie zmieniły faktu, że szanse na angaż w NBA są nadal nikłe.

Jak podał hiszpański portal gigantes.com, Karnowski jest poważnie rozpatrywany przez grający w ACB, klub z księstwa Andora. Potrzeba tam centra, po tym, gdy Giorgi Shermadini przeszedł do Unicaji Malaga. Drugim kandydatem, obok Polaka, ma być Dejan Musli, który dla odmiany dotąd grał w Maladze.

MoraBanc to zespół środka ligi hiszpańskiej. W minionych rozgrywkach zajął 8 miejsce w tabeli i w ćwierćfinale odpadł z Realem Madryt. ACB jednak na tyle mocna, że taka lokata dała prawo gry w pucharach – klub otrzymał zaproszenie do EuroCup. W poprzednim sezonie grało w nim trzech koszykarzy doskonale znanych z PLK – David Jelinek, Oliver Stević i Chris Czerapowicz. Czy “Big Mamba” będzie kolejnym?

RW

