„Big Mamba”: Jestem gotowy obijać się z graczami NBA

– Umiem podawać, lubię to robić i sprawiać, że koledzy dostają piłkę na czystej pozycji – to pokazywałem już na uczelni. A ciało mam wielkie i jestem gotowy z marszu iść i obijać się z graczami NBA – mówił w Waszyngtonie Przemysław Karnowski.

Wtorkowy sprawdzian w Wizards był dla polskiego środkowego pierwszym w klubie NBA przed nadchodzącym draftem. Karnowskiego nie jest uwzględniany wśród graczy przewidywanych do wyboru, ale walczy o swoją szansę.

W Waszyngtonie wzbudził wyjątkowe zainteresowanie, oczywiście ze względu na osobę Marcina Gortata. – Mam z nim naprawdę dobre relacje, nawiązaliśmy je w Polsce, w reprezentacji. Widzieliśmy się półtora tygodnia temu, gdy ćwiczyłem w Los Angeles. Umówiliśmy się na kolację. On jest dla mnie jak starszy brat, którego nigdy nie miałem – mówił dziennikarzom Karnowski po treningu.

Hear from @ZagMBB big man @PKarnowski as he discussed his pre-draft workout in DC and his relationship with @MGortat #DCFamily pic.twitter.com/IYX9dTaXxU

— Washington Wizards (@WashWizards) June 6, 2017