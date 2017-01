„Big Mamba” i wielka seria – już 19-0 Gonzagi

Jedynym niepokonanym z grona poważnych zespołów są od kilkunastu dni i nie zwalniają. Drużyna Przemysława Karnowskiego w sobotę pokonała Portland 72:53, Polak zdobył 12 punktów.

To był kolejny mecz bez historii, taka jest zdecydowana większość spotkań Gonzagi w tym sezonie – Bullgods biją przeciwnika za przeciwnikiem, tylko 3 z 19 meczów zakończyły się zwycięstwem niższym niż 10 punktów.

W krajowych rankingach Gonzaga zajmuje obecnie czwarte miejsce za Villanovą, Kansas i UCLA, ale na koniec sezonu, jeśli – co prawdopodobne – zakończy go bez porażki, będzie jeszcze wyżej. Bulldogs znów będą jednym z kandydatów do poważnej gry w March Madness.

Gonzaga śrubuje swoją serię zwycięstw, a Przemysław Karnowski, który w tym roku kończy grę w NCAA, rozgrywa swój najlepszy sezon w lidze akademickiej. Jego średnie to 12,9 punktu, 5,7 zbiórki oraz 2,1 asysty.

