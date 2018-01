Big Sofo wrócił do gry – wygląda monstrualnie!

Sofoklis Schortsanitis, legendarny grecki środkowy zagrał pierwszy mecz po dwuletniej przerwie. Jego zespół Trikala przegrał jednak po dogrywce z Rethymno 76-86.

Ile on może ważyć teraz?? Aż 157 kilogramów podawano, gry grał ostatnio w Arisie Saloniki „Big Sofo” czy też „Baby Shaq”, przy oficjalnym wzroście ok. 206 centymetrów. Przez cały poprzedni sezon pauzował, po poważnej kontuzji, zerwania ścięgna achillesa. Obecnie wygląda na jeszcze cięższego niż kiedykolwiek.

Sofoklis Schortsanitis w debiucie dał radę zagrać przez nieco ponad 9 minut. Trafił 3-5 rzutów z gry (6 punktów) i miał 1 zbiórkę. Popełnił przy okazji 3 faule. W kluczowych momentach nie było go na parkiecie, a jego zespół (przedostatni w tabeli) przegrał po zaciętym meczu.

Wyglądało to z grubsza (nomen, omen) tak:

