Bird w Boston Celtics? To się musi w końcu udać

Oczywiście nie legendarny Larry, ale młody Jabari Bird doszedł do porozumienia w sprawie kolejnej umowy z Celtics. Klub z Bostonu ma już komplet 15 zawodników w składzie.

Kibice Celtics już w zeszłym sezonie mieli okazję zobaczyć Birda w akcji. Drugi po legendarnym Larrym gracz z tym nazwiskiem zagrał bowiem dla Celtów w 13 spotkaniach, szczególnie dobrze prezentując się w końcówce sezonu. Wielu fanów chciało zobaczyć go nawet w fazie play-off, ale jako że Jabari Bird był na umowie typu two-way, to w playoffs zagrać po prostu nie mógł.

Teraz jednak 24-latek ma podpisać normalną, dwuletnią umowę o minimalnej wartości . Zajmie tym samym ostatnie miejsce w składzie Celtics, którzy w ostatnich dniach uzupełnili skład. W środę podpisali umowę two-way z Walterem Lemonem Jr. Wcześniej doszli do porozumienia z Aronem Baynsem oraz Marcusem Smartem i zdaje się, że kolejnych ruchów już nie będzie.

Bird to atletyczny obrońca, którego Celtowie wybrali w ubiegłorocznym drafcie z 56. numerem. Większość poprzedniego sezonu spędził w G-League (zagrał nawet w Meczu Gwiazd), ale gdy dostawał szansę w NBA to spisywał się nadzwyczaj dobrze, wliczając w to bardzo udany występ z początku kwietnia, kiedy zapisał na konto 15 oczek przeciwko Chicago Bulls. Z kolei w tegorocznej lidze letniej notował średnie na poziomie 17 punktów, sześciu zbiórek i trzech asyst na mecz.

