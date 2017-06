Błąd „Sokoła” – w Radomiu, czyli w miejscu

Adam Waczyński miał 25 lat, gdy zaczynał swój pierwszy sezon w Hiszpanii. Michał Sokołowski skończy w grudniu 25 lat i zostaje w Radomiu, by nadal grać w PLK.

Sportowe argumenty za pozostaniem w Rosie były chyba tylko dwa – perspektywa kolejnego sezonu w pucharach (Liga Mistrzów, której chcą w Radomiu, lub FIBA Europe Cup) oraz rola lidera w zespole. To rzeczy bardzo ważne, tylko że Michał Sokołowski już to w Radomiu miał – w dwóch poprzednich sezonach.

Zostając w Radomiu, stoi w miejscu.

Kibice i działacze Rosy się cieszą – i słusznie. Zatrzymali w zespole jednego z najlepszych polskich graczy, związali się z „Sokołem” na czwarty sezon z rzędu. Tak się buduje tożsamość drużyny i klubu.

Ktoś powie, że tak się buduje także polską koszykówkę, bo jeśli Rosa ma grać w europejskich pucharach, to powinna mieć jak najsilniejszy skład. Prawda, ale to jednak znów tylko perspektywa klubu.

Nam powinno zależeć na tym, by jak najwięcej utalentowanych koszykarzy z możliwościami rozwoju grało w jak najlepszych ligach. Tym bardziej, że Adam Waczyński, Mateusz Ponitka, Damian Kulig czy ostatnio Paweł Kikowski przetarli szlaki.

Oczywiście nie chodzi też o to, by jechali wszyscy i wszędzie, ale akurat „Sokół” bez wątpienia ma talent, i możliwości fizyczne, z którymi mógłby pokazać się zagranicą. W PLK wyróżnia się po obu stronach boiska, trafił do reprezentacji Polski. Teraz był czas na kolejny krok – tym bardziej, że porównując poprzedni sezon do tego, który się kończy, wielkiej różnicy w grze Sokołowskiego nie było.

Liczyliśmy, że 24-letni w tej chwili, doświadczony już przecież koszykarz – pozna inny styl gry, ciężko popracuje nad brakami (rzut z dystansu, niektóre decyzje na boisku), dostanie impuls od nowych trenerów, zobaczy, ile brakuje mu do klasowych graczy na swojej pozycji. I wreszcie podejmie poważna, twardą walkę o miejsce w składzie i minuty na boisku. Żeby zrobić postęp, trzeba zapieprzać.

Tak, jak to zrobił Adam Waczyński, który z PLK do hiszpańskiego przeciętniaka wyjechał tuż przed 25. urodzinami – te w grudniu będzie obchodził Sokołowski. „Waca” w Obradoiro nauczył się grać pod presją i przeciw najlepszym, poprawił rzut. Zaliczył awans i teraz, w Maladze, dokłada kolejne elementy gry, np. w obronie. W grze skrzydłowego Rosy też znalazłoby się wiele elementów do poprawy.

„Sokół” to gość bardzo ambitny, Wojciech Kamiński też będzie gonił go do pracy, ale nie da się ukryć, że w Radomiu przez najbliższy sezon Sokołowski może się czuć jak pączek w maśle. Wbrew pozorom, nie są to idealne warunki do rozwoju.

ŁC, TS

