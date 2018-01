Blake Griffin w Detroit – to koniec obecnych Clippers

Blake Griffin, gwiazda Los Angeles Clippers został oddany do Detroit Pistons. W ramach jego transferu do LA trafili Avery Bradley, Tobias Harris i Boban Marjanovic.

O transferze, który zaszokował całą NBA, poinformował niezawodny Adrian Wojnarowski. Los Angeles Clippers oddali swojego najważniejszego i najlepszego zawodnika Blake’a Griffina do Pistons. Razem z nim do Detroit powędrował rezerwowy podkoszowy Willie Reed.

Pistons w zamian przekazali do Clippers pakiet w składzie: Tobias Harris, Avery Bradley i Boban Marjanović oraz 2 picki w drafcie, w tym jeden z pierwszej rundy. Taki ruch oznacza gwałtowną przebudowę w Clippers, którzy przecież przed tym sezonem stracili Chrisa Paula.

Jak donosi Wojnarowski, klub z LA wcale nie chce się na tym zatrzymać – szuka chętnych, którzy zaoferują pakiety zawierające młodszych graczy w zamian za DeAndre Jordana oraz Lou Wiliamsa.

Blake Griffin (29 lat) w obecnym sezonie notował średnio 22.6 punktu, 7.9 zbiórki i 5.4 asysty na mecz. Trafia 44% rzutów z gry, co jest najsłabszą skutecznością w jego karierze. Tak czy inaczej, razem z Andre Drummondem stworzą intrygujący duet podkoszowy.

