Blake Griffin zmiażdżył Sixers – co za mecz! (WIDEO)

Aż 50 punktów, 14 zbiórek i 6 asyst zaliczył Blake Griffin przy okazji zwycięstwa Detroit Pistons (133:132) po dogrywce nad Philadelphia 76ers. Był po prostu nie do zatrzymania!

Czasem mówią, że Blake Griffin (29 lat) po wielu kontuzjach jest „już nie ten sam, co kiedyś„, ale wciąż potrafi dokonywać rzeczy niezwykłych. Tym razem niezwykłym występem poprowadził drużynę do wygranej z Sixers – Pistons zaczęli sezon od bilansu 3-0.

Blake dał zwycięstwo w sensie dosłownym – zaliczył akcję „2+1” na 1.8 sekundy przed końcem dogrywki i nie pomylił się przy rzucie wolnym. Wcześniej był nie do zatrzymania zarówno pod koszem (łącznie 20/35 z gry), jak i na dystansie – trafił 5/10 za 3 punkty, razem zdobył 50 punktów – rekord kariery. Trzeba to zobaczyć!

