Blake Hamilton w Ostrowie – Stal w komplecie

Amerykański skrzydłowy, po sezonie w łotewskim Ventspils, został nowym zawodnikiem BM Slam Stali. Blake Hamilton to 12. zawodnik w zespole Wojciecha Kamińskiego.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>

Amerykanin Blake Hamilton (24 lata, 198 cm), to gracz występujący zwykle na pozycji niskiego skrzydłowego, po występach w NCAA na uczelni Buffalo. W ostatnim sezonie był tam liderem zespołu, notując ok. 17.5 punktu i 6.5 zbiórki na mecz. Trafiał 37% rzutów z dystansu. Wszechstronny, sporo zbierający zawodnik, dobrze radzący sobie w grze z piłką, potrafiący wejść na kosz z obwodu.

W ubiegłym roku rozpoczął karierę w Europie. Rozegrał sezon w znanym klubie BK Ventspils, prowadzonym przez Robertsa Stelmahersa – grał w łotewskiej ekstraklasie oraz Lidze Mistrzów. W europejskich rozgrywkach spędzał na boisku średnio po 24.5 minuty, notował 8.7 punktu oraz 5.9 zbiórki, trafiał 41.3 % rzutów z gry, w tym 27% trójek.

Według wciąż jeszcze niepotwierdzonych oficjalnie informacji, do Ventspils ma się dla odmiany przenieść Aaron Johnson, dotychczasowy rozgrywający Stali.

Zespół z Ostrowa, budowany w zasadzie od początku przed obecnym sezonem, ma już zatem 12 graczy z kontraktami. Są to: Mike Scott, Daniel Szymiewicz, Michał Kierlewicz, Przemysław Żołnierewicz, Michał Chyliński, Blake Hamilton, Łukasz Majewski, Dominik Grudziński, Michał Nowakowski, Witalij Kowalenko, Danilo Tasić i Shawn King.

W tych butach Stephen Curry zadziwia NBA >>