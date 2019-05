Blazers zatrzymali Nuggets – mają 1:1 w serii! (WIDEO)

Aż o 31 punktów mniej stracili Blazers w drugim meczu w Denver. Mimo słabszej formy Damiana Lillarda, pokonali Nuggets 97:90 i przechwycili przewagę parkietu w półfinale Konferencji Zachodniej.

Niski wynik spotkania świadczy o bardzo poprawionej obronie Blazers, ale też trochę o gorszej skuteczności obu zespołów. Damian Lillarda, jedna z największych gwiazd tych playoff, zaliczył mecz na zaledwie 14 punktów i 5/17 z gry, takie występy zdarzają mu się niezmiernie rzadko.

Blazers mieli jednak swoje dobre opcje w ataku. Liderem był CJ McCollum, który – na skutek popisów Lillarda – nie jest może tak zauważany, ale również gra doskonale w playoff. Miał 20 punktów, 6 zbiórek i 6 asyst. Już drugi z rzędu świetny występ z ławki zaliczył Rodney Hood, który zdobył 15 oczek i trafiał bardzo ważne rzuty.

Nuggets przegrywali już nawet 19 punktami w 3. kwarcie, ale zdołali się jeszcze zbliżyć na 90:95 w końcówce. Zwycięstwo gości z Portland przypieczętował wówczas jednak celnymi rzutami wolnymi Hood.

Blazers udało się znacząco ograniczyć poczynania Nikoli Jokicia. Środkowy gospodarzy, po 37 punktach w pierwszym meczu, tym razem zdobył zaledwie 16. Cały zespół Nuggets miał zresztą problemu ze skutecznością – wpadło zaledwie 35% rzutów z gry oraz 21% trójek (6/29).

Seria przenosi się teraz do Portland. Mecz numer 3 odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę, o godz. 4.30 polskiego czasu.

