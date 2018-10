BM Slam Stal, czyli najemnicy i trudna sztuka oświadczania

Kibice w Ostrowie Wielkopolskim przeżyli jeden z trudniejszych okresów ogórkowych w ostatnich sezonach. Radość ze zdobycia srebrnego medalu została szybko stłumiona informacjami o rzekomych problemach finansowych. Nad klubem zawisło widmo negatywnej weryfikacji, co w praktyce oznaczałoby brak możliwości przystąpienia do rozgrywek Energa Basket Ligi.

Sytuację próbował uspokajać prezes Matuszewski.

– Pogłoski o śmierci Stali są mocno przesadzone – wyjaśnił prezes. – Zresztą załatwimy tę sprawę drogą oficjalną. Pani Krysiu, proszę o napisanie oświadczenia.

– Oczywiście panie prezesie. Jaką wersję oświadczenia pan sobie życzy: hard, soft,, z mięsem, bez mięsa, z winą lężącą po stronie PLK, oświadczenie w wersji vintage? – wyliczała pani Krysia.

– Może po prostu wystarczy oświadczenie bez błędów ortograficznych i językowych – wtrącił z przekąsem pan Staszek.

Ostatecznie klub postawił na krótkie, ale dość merytoryczne oświadczenie, w którym zapewnił kibiców, że drużyna ma środki finansowe umożliwiające grę w przyszłym sezonie. Z kwestii formalnych pozostawała jeszcze do rozwiązania sprawa hali, znaczy sali.

– Błagam, odpuść już te żarty o sali – prosił jeden z kibiców Stali.

No dobra, ja odpuszczę, ale PLK już nie. Klub dostał czas do końca rundy zasadniczej na zakończenie remontu w hali na Kusocińskiego i to tam w przypadku awansu mają odbywać się mecze fazy play off. Zarząd nie ma dużego pola manewru, bo już wcześniej nie wypaliły inne opcje.

– A może by tak rzucić wszystko i wyjechać do Kalisza? – rozmyślał prezes Matuszewski.

– Nawet o tym nie myśl – pogrozili palcem sponsorzy.

Kibice również nie byliby zadowoleni z takiego rozwiązania. Ostrowianie kochają koszykówkę i są wierni swojemu klubowi. Nic dziwnego, że z radością przyjęli informacje o pozytywnej weryfikacji klubu.

A skoro jest zgoda na grę, to wreszcie można było skupić się na kompletowaniu zespołu. Przechodzenie kolejnych etapów weryfikacji zajęło trochę czasu, więc trzeba było na gwałt szukać zawodników.

Kibice Stali bardzo długo wystali się na rogatkach miasta wypatrując nowych zawodników. Tymczasem jako pierwszy w Ostrowie pojawił się trener Wojciech Kamiński, który zastąpił na stanowisku Emila Rajkovicia.

Pierwszymi nowymi zawodnikami w zespole zostali Witalij Kowalenko i Przemysław Żołnierewicz. Jak swoją decyzję skomentował były gracz Arki Gdynia?

„Było zainteresowanie z Hiszpanii i Francji, ale uznałem, że Stal to najlepsze miejsce do dalszego rozwoju”.

– Może po prostu powiedz, że boisz się rywalizacji, a nie nawijasz makaron na uszy – irytował się trener Frasunkiewicz. – W Gdyni jak rzuciliśmy hasło „gramy w europejskich pucharach”, to Przemek tak zaczął uciekać, że aż buty pogubił.

W Ostrowie zabraknie europejskich pucharów, ale nie zabraknie rywalizacji o miejsce w pierwszej piątce. Zwłaszcza, że klub podpisał bardzo ciekawych graczy, których aż wypadałoby przedstawić osobno, ładnie przywitać i płaszcz przytrzymać.

– Myślisz pan, że ten nowy rozgrywający Mike Scott będzie kozakiem? – spytał pan Staszek.

A Scott ja mam wiedzieć. Wszystko na to wskazuje, zwłaszcza gdy spojrzymy na jego dyspozycję w sparingach.

Gwiazdą Stali będzie bez wątpienia powracający do Ostrowa Shawn King, którego kibice powitali z ogromnym entuzjazmem.

– Shawn jest król Ostrowa, jak lew jest król dżungli! – cieszyli się ostrowscy fani.

Pozostałe transfery klubu również są całkiem ciekawe. Do zespołu dołączyli Danilo Tasić, Daniel Szymkiewicz, Dominik Grudziński i Michał Nowakowski.

– Anwil ze Stalą to już tak co sezon będą się wymieniać zawodnikami? – zastanawiał się pan Staszek.

Nie mam pojęcia, ale rzeczywiście coś w tym jest. Z tym, że w zeszłym sezonie to była wymiana 1:1 (Chyliński – Szewczyk), a teraz 1:2 (Nowakowski – Kostrzewski, Marković). Natomiast pewne jest, że Stal podpisała wartościowego gracza. Nie był to jednak ostatni transfer Stali, ponieważ dojechał też Blake Hamilton.

Patrząc na skład Stali można powiedzieć, że trener Kamiński zbudował w Ostrowie Legię.

– Legię?! – wrzasnął zszokowany trener. – Miała być Stal. Czułem, że coś pomieszałem. Zarząd mnie wywali.

Spokojnie. Chodziło mi o coś na kształt Legii Cudzoziemskiej. Stal bardzo późno rozpoczęła budowanie składu, ale widać, że pozyskała niezłych najemników. I to raczej nie spadochroniarzy tylko kawalerzystów, którzy będą dynamicznie maszerować w górę tabeli.

Chciałoby się rzec, że zamknięcie składu nastąpiło w samą porę, bo część kibiców zaczęła wypychać z pierwszej czwórki drużynę z Ostrowa, robiąc miejsce Arce Gdynia. I początkowo przychylałem się do takich opinii. A teraz? Teraz to sam nie wiem na co stać Stal, ale możemy być pewni, że ta drużyna dostarczy sporo emocji i dobrej koszykówki.

Michał Szczyżański

