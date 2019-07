Boban Marjanović wędruje do Dallas

Uwielbiany przez kibiców serbski gigant, przenosi się z Filadelfii dla Dallas Mavericks. Boban Marjanović podpisał w Teksasie 2-letni kontrakt o wartości ok. 7 milionów dolarów.

Boban Marjanović (31 lat, 221 cm) z racji nietypowych warunków fizycznych i ograniczonej mobilności, grywa zazwyczaj krótko, ale jest bardzo efektywny i doceniany w NBA. W ubiegłym sezonie w barwach Sixers notował średnio 7.3 punktu oraz 4.6 zbiórki na mecz, spędzając na parkiecie niecałe 12 minut. Z gry trafia ponad 60% rzutów, obsłużony dobrym podaniem bliżej obręczy jest w zasadzie nie do zatrzymania.

W NBA serbski gigant gra od 2015 roku. Zauważony przez Gregga Popovicha w San Antonio, zaliczał już występy także w Pistons, Clippers, a ostatnio w Sixers. W te wakacje zobaczymy go także razem z reprezentacją Serbii na mistrzostwach świata w Chinach.

Chociaż Dirk Nowitzki z końcem ubiegłego sezonu skończył karierę, w Dallas budują mocno europejską ekipę. Jest oczywiście Słoweniec Luka Doncić, niedawno maksymalny kontrakt podpisał Łotysz Kristaps Porzingis, a wczoraj kontrakt na kolejne 4 lata przedłużył także Niemiec, Maximilian Kleber. Teraz dochodzi Boban – będzie bardzo ciekawie!

RW

You know what they say….EVERYTHING is bigger in Texas. @dallasmavs — Boban Marjanovic (@BobanMarjanovic) July 3, 2019