Boban szaleje w Clippers – Gortat ma mocnego rywala

Nie wygląda to oczywiście zbyt zgrabnie, ale Bobam Marjanović jest zabójczo skuteczny. Serbski środkowy drużyny z Los Angeles gra świetnie przed sezonem – tym razem zaliczył double – double w zaledwie kwadrans.

MID SEASON Sale – najlepszy moment na koszykarskie zakupy! >>

Marcin Gortat nie znalazł się w składzie Clippers tym razem, ale nie ma powodu, aby doszukiwać się w tym podtekstów, klub poinformował, że przyczyną nieobecności polskiego środkowego był po prostu odpoczynek. Ekipa z LA wygrała sparing preseason z Denver Nuggets 109:13, a uwagę kibiców przykuł wyczyn innego środkowego.

Boban Marjanović (221 cm, 30 lat) w zaledwie 15 minut na parkiecie zanotował 14 punktów, 12 zbiórek i 3 bloki. Trafił 5/8 rzutów z gry oraz 4/6 wolnych. Serbski gigant porusza się wolno i w charakterystycznym, niezgrabnym stylu, ale potrafi maksymalnie wykorzystać swoje warunki fizyczne – wzrost i olbrzymie dłonie.

Boban, który w poprzednich sezonach grał w San Antonio i Detroit, nie powinien zagrozić pozycji Gortata w pierwszej piątce Clippers. Z racji swoich ograniczeń ruchowych, raczej nie jest zawodnikiem, który będzie w stanie spędzać na parkiecie więcej niż po kilkanaście minut w meczu. Jeśli jednak znajdzie się już na boisku – potrafi być zabójczo skuteczny. Tym bardziej, że jest inteligentnym graczem – coraz lepiej rozumie grę w NBA, poprawił ustawianie się i zajmowanie pozycji, a nawet trochę pracę nóg.

MID SEASON Sale – najlepszy moment na koszykarskie zakupy! >>