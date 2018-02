Boban zadziwia w swoim stylu – rewelacyjne wejście w LA

Aż 18 punktów i 6 zbiórek w zaledwie 15 minut na parkiecie. Boban Marjanović świetnymi zmianami bardzo pomógł Los Angeles Clippers uratować wygraną 122:120 z Denver Nuggets.

Serbski gigant (221 cm, 29 lat) dość powoli aklimatyzował się w Los Angeles, po tym, gdy jako jeden z elementów w wymianie z udziałem Blake’a Griffina, 29 stycznia trafił z Detroit Pistons do Clippers. Dopiero po raz drugi wyszedł na parkiet, a w meczu z Nuggets, zdobył swoje pierwsze punkty dla drużyny. Od razu zagrał jednak doskonały mecz, pomagając odrobić wysokie straty.

W 15 minut na boisku zdobył 18 punktów, trafiając 5/8 z gry i 8/9 z rzutów wolnych. Dodał 6 zbiórek, 2 przechwyty i blok, miał zdecydowanie najlepsze w drużynie „+/-”, Clippers z nim na parkiecie byli aż +27, w meczu skończonym przecież różnicą tylko 2 oczek. Nikola Jokić w obronie był po prostu bezradny.

Wyglądało to tak: