Bobby Word na obwód – szósty cudzoziemiec w Legii

Amerykański strzelec, prosto po grze w NCAA, uzupełnił skład drużyny z Warszawy. Wypełni lukę po Jordanie Woodardzie, który opuścił zespół kilka tygodni temu.

Bobby Word (23 lata, 193 cm) to zawodnik grywający na pozycji rzucającego obrońcy lub (rzadziej) rozgrywającego. Grę w rozgrywkach akademickich kończył na uczelni Cleveland State, do której przeniósł się po 2 pierwszych latach w Oral Roberts.

W ostatnim sezonie w NCAA Word był podstawowym graczem drużyny, spędzał na boisku po 27 minut na mecz, notując 10.3 punktu, 2.9 zbiorki oraz tylko 0.7 asysty na mecz. Zdecydowanie częściej ustawiany był jako strzelec niż rozgrywający. W sezonie trafiał 40% rzutów z gry, w tym solidne 39% trójek.

Po rozstaniu z Jordanem Woodardem, w ubiegłym tygodniu Legia zatrudniła innego Amerykanina, Omara Prewitta, który jest nominalnym niskim skrzydłowym.

Skład Legii na sezon 2018/19 to zatem: Sebastian Kowalczyk, Jakub Karolak, Adam Linowski, Mariusz Konopatzki, Michał Kołodziej, Rusłan Patiejew (Rosja), Omar Prewitt (USA), Roman Rubinsztajn (Białoruś), Dawid Sączewski, Jakub Sadowski, Patryk Nowerski, Morayo Soluade (UK), Bobby Word (USA) oraz Keanu Pinder (Australia).

