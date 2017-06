Bogdan Bogdanović – będzie najbogatszym rookie w historii!

Ma 24 lata, liczne indywidualne nagrody na koncie i właśnie wygrał Euroligę z Fenerbahce. Sacramento Kings mają mu dać 36 milionów za 3 lata gry.

Vlade Divac kontynuuje wakacyjną ofensywę. Po informacjach, jakoby generalny menedżer klubu z Sacramento usilnie starał się zrekrutować Milosa Teodosicia, teraz do przenosin za ocean namówić miał innego rodaka – Bogdana Bogdanovicia.

Sprawa jest już ponoć przyklepana, a w ramach trzyletniego kontraktu reprezentant Serbii zarobić ma nawet 36 milionów dolarów.

If Bogdan Bogdanović signs 3yr/36mill$ contract with Kings, will be highest paid rookie (per season) in NBA history

— Ђорђе Матић (@DjordjeMatic) June 28, 2017