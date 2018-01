Bogdan Bogdanović idzie w górę – życiówka z Jazz

25 punktów przy świetnej skuteczności (9/11 z gry, 6/6 za trzy) – tak zagrał w środę serbski strzelec Sacramento Kings, który w 2018 roku wchodzi na wyższy poziom.

Ok, Sacramento Kings przegrywają mecz za meczem, z bilansem 13-31 są na szarym końcu NBA razem z Orlando Magic i Atlanta Hawks. Ale jednym z jasnych punktów i nadzieją na lepsze jutro jest dla fanów Kings Bogdan Bogdanović.

25-letni debiutant w styczniu notuje 15,0 punktu, 3,1 zbiórki oraz 4,0 asysty, trafia bardzo dobre 47 proc. za trzy. A jeśli weźmiemy pod uwagę cztery jego ostatnie występy, to mamy już średnio 18,2 punktu oraz 14/21 za trzy.

W środę przeciwko Jazz (105:120) Bogdanović ustanowił swój rekord kariery – zdobył 25 punktów, miał 6/6 za trzy. W całym sezonie Serb jest czwartym strzelcem Kings ze średnią 11,1 punktu.