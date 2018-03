Bogdan Bogdanović – najdroższy rookie królem w Kings

Oczekiwania były spore, ale serbski strzelec doskonale sobie daje z nimi radę. W ostatnich tygodniach na dobre stał się jednym z najważniejszych zawodników Sacramento.

Buty, w których wymiana Kyrie Irving – możesz je mieć! >>

W dogrywce czwartkowego meczu z Brooklyn Nets (wygrana 116:111) debiutant grał znów jak weteran. Zdobył 7 punktów w doliczonym czasie gry, w tym trójkę na przełamanie i kluczowe rzuty wolne. Skończył mecz z 23 punktami – zobaczycie je na wideo poniżej.

Mecz Bogdana Bogdanovicia (25 lat, 198 cm) świetny, ale w ostatnich tygodniach było takich znacznie więcej. Kilka dni temu zdobył 21 punktów w meczu z Lakers, potrafił też rzucić 20 w pojedynku z Houston Rockets i trafić 4 razy z dystansu w spotkaniu z Golden State Warriors. Oczywiście Kings nie mają dobrych wyników w sezonie (bilans 19-43) , ale są dobrym miejscem, by wykazać się na początku kariery.

Wspaniałym popisem najlepiej opłacanego debiutanta w historii NBA (9.5 mln dolarów za ten sezon) okazał się Weekend Gwiazd i mecz młodych talentów USA oraz reszty świata. Bogdanović zdobył nagrodę MVP spotkania i poprowadził zespół młodych, międzynarodowych gwiazd do wygranej. Zanotował 26 punktów i 6 asyst, trafił 7/13 z dystansu, w tym niektóre rzuty z baaardzo daleka.

Serbski strzelec na dobre zadomowił się w pierwszej piątce Kings, w ostatnich 10 meczach notował średnie na poziomie ok. 14 punktów i 4.5 asysty. W sezonie trafia 46% rzutów z gry, do tego ok. 40% z dystansu. Sprawdził się w ostatnich latach Europie, odnosząc sukcesy z Serbią i Fenerbahce, teraz coraz lepiej sprawdza się w NBA.

